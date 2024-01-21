جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابطي صف على يد الفصائل الفلسطينية

مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 107، يرتفع أعداد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط خسائر كبيرة يتعرض لها جيش الاحتلال.

تفاصيل عن الرقيب المقتول

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل الرقيب. شاي ليفنسون، 19 عاماً، قُتل على يد الفصائل الفلسطينية مع عدم التوصل لجثته حتى الآن منذ يوم السبت السابع من أكتوبر 2023.

خدمة الرقيب الإسرائيلي المقتول

وخدم ليفنسون في الكتيبة 77 التابعة للواء المدرع السابع، وتم أخذ جثته كمحتجز من منطقة ناحال عوز، بعد معركة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

عدم التوصل لجثة الرقيب المقتول

وقد أعلنت الحاخامية العسكرية مؤخرًا عن وفاته بناءً على نتائج ومعلومات استخباراتية جديدة، وبينما يبقى جثمان ليفينسون في غزة، يمكن لعائلته أن تجلس شيفا، وفقا للشريعة اليهودية.

مقتل رقيب أول احتياط بجيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة جنوب غزة

وفي نفس الوقت، قُتل الرقيب أول (احتياط) أوريل أفيعاد سيلبرمان، 23 عامًا، في جنوب قطاع غزة خلال نهاية الأسبوع، وكشف جيش الاحتلال عن اسمه أيضًا في وقت مبكر من يوم الأحد، سيلبرمان، من موشاف ناحاليم، خدم كضابط قتال احتياطي في الكتيبة 7421، لواء كيريثي.