نبيلة عبيد: كل يوم مع جمهوري عيد ميلاد

تحتفل اليوم، الفنانة نبيلة عبيد، بعيد ميلادها مع أسرتها في جو عائلي يقتصر على بنات شقيقتها فقط.

وقالت نبيلة عبيد لـ«الوطن»: «كل سنة وإحنا طيبين ومبسوطين وسعداء، كل يوم أصحابي بيحتفلوا بعيد ميلادي امبارح أصحاب ليا جابوا تورتة حلوة أوي كلها عيون، واليوم بنات أختي هيحتفلوا بعيد ميلادي بتورتة متعودين عليها كل سنة فيها نجمة من مكان عزيز علينا ومكتوب عليها نجمة مصر الأولى».

وأضافت عبيد: «منذ 4 أو 5 أيام جمعت مجموعة من أصدقائي وهذا التجمع اعتبرته عيد ميلاد لكن يومها لم أطفئ تورتة وكل يوم مع جمهوري بعتبره عيد ميلاد ويكفي معايدات جمهوري الحبيب أنا بكون سعيدة جدا بالمعايدات».

نبيلة عبيد تشكر جمهورها على تهاني عيد ميلادها

وشاركت نبيلة عبيد جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو تهنئة بعيد ميلادها، أرسل لها من جمهورها، معلقة: «مفيش أحلى من كده.. محبتكم أغلى كنز عندي».