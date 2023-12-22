طارق الشناوي: عادل إمام منحة كونية.. ونادية الجندي أكثر نجومية من نبيلة عبيد

أكد الناقد الكبير طارق الشناوي أن نادية الجندي كانت أكثر نجومية من نبيلة عبيد بسبب أرقامها في الشباك، مشيراً إلى أن هذه منحة إلهية، كما هو الحال مع سعاد حسني.

مديحة كامل لم تصبح نجمة شباك رغم جمالها

وقال طارق الشناوي خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»: «كنت كثير الحب لشمعة الفن المصري مديحة كامل، وكان دمها خفيف، وأراها ملكة جمال الكون لأنها أجمل وجه»، مؤكدا أنها لم تصبح نجمة شباك رغم جمالها، وهي كانت مثقفة للغاية وقارئة جيدة.

وأوضح الشناوي أنه على علاقة طيبة مع عادل إمام رغم الخلافات بينهما في بعض اختياراته، ولكنه مدرك أنه لا توجد أزمة شخصية.

وقال: «إنني أحب الزعيم لأنه منحة كونية، فهو يبهرنا بأدائه ومسلسلاته ومسرحياته ونشعر بسعادة كلما ذكر اسمه»، مشيراً إلى أنه على تواصل مع «عصام» شقيق عادل إمام.

وأكد الناقد الكبير طارق الشناوي أنه يجب أن يحدث «طلاق فني» بين كل من أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز لأن الكاتب أو المؤلف يحاول عمل توازن في الكتابة لهما في أثناء تمثيلهما مع بعضهما ومراعاة أنهما زوجان، وهذا يحد من الإبداع والخيال للكاتب ويضع له سقفاً لذلك طالبت بالانفصال بينهما فنيا، وهما استجابا بالفعل لذلك، وانفصلا فنيا، والآن «العوضي» يقدم مسلسلاً منفصلا عن ياسمين عبدالعزيز.