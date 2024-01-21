إقبال على معرض ذوي الهمم للصناعات اليدوية بمطروح

يشهد معرض ذوي الهمم بمطروح إقبالا من الزائرين، على منتجاتهم المتميزة وأعمالهم الفنية في المشروعات اليدوية خلال معرض «نحن قادرون ومتحدون في العمل» المقام حالياً في حديقة الغزالة، بجوار محافظة مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ الإقليم، والمستمر حتى 31 يناير الجاري، بتنظيم من الإدارة العامة للسياحة والمصايف لجنة المعارض بالمحافظة، ووحدة أيادي مصرية، وحزب حماة الوطن بمطروح، والتضامن الاجتماعي، ووحدة السكان، وجمعية الأمل للصم وضعاف السمع بمطروح.

إبداع ذوي الهمم في الصناعات اليدوية

وقال النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، اليوم: إن أبنائنا المشاركين في معرض ذوي الهمم يبدعون بأعمالهم في المشغولات اليدوية أو ما يطلق عليها أعمال الهاندميد فمنهم من يعمل ويبدع في أعمال الخرز والتطريز وصناعة الإكسسوارات، ومنهم من نجح في صنع منتجات من الصوف للسجاد والمفارش والشنط اليدوية.

فتح منافذ للتسويق للمنتجات وتحقيق الأرباح

وأضاف أمين حزب حماة الوطن بمطروح، أن معرض «نحن قادرون» المقام من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعد حافزاً لتشجيع الأطفال والكبار لإنشاء مشروع خاص يدر لهم ربحاً وينمي قدراتهم ويخلق منافسة بينهم، يأتي تنفيذاً لتوجهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا.

دعم المحافظة والجهات المنظمة

وأوضح محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح رئيس لجنة المعارض، أن المشاركين في معرض نحن قادرون لذوي الهمم، أعربوا عن سعادتهم بالمشاركه في المعرض ودعم المحافظة والجهات المشاركة بالتنظيم لهم، لعرض منتجاتهم وتحديهم الصعاب بأعمالهم من الحرف اليدوية والتراثية للمحافظة، موجهين الشكر للمحافظ علي دعمه لهم بجميع المحافل، وجميع القائمين علي المعرض.