محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض الحرف اليدوية والتراثية

أكد اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرص المحافظة على الحفاظ على الصناعات التراثية والحرفية من خلال تطوير الاستراتيجية لتسويقها من افتتاح منافذ جديدة للبيع لتسهم في توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمعرض الحرف اليدوية والتراثية المقام تحت رعاية القومي للمرأة بجنوب سيناء على هامش المؤتمر الجماهيري الدعوي والتوعوي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء.

مقتنيات معرض تمكين المرأة

وقالت الدكتورة نهى الحسيني، مقررة المرأة بالمحافظة: «نهدف لدعم وتمكين المرأة وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتضمن المعرض منتجات المشغولات اليدوية ومنتجات الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظة مثل المشغولات الجلدية والخرز والخزف والمفروشات المنزلية والرسم بالفحم والملابس والمنسوجات وإنتاج عسل النحل».

محافظ جنوب سيناء يشيد بتنوع المعروضات وجودة المنتجات

وأشاد المحافظ بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، وقدم الشكر للمشاركين لجهودهم، ولتشجيع السيدات السيناويات ودعمهم بما يسهم في زيادة إنتاجهن ومبيعاتهن.