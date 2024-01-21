المراجعة النهائية لمادة الهندسة للشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، لأداء امتحان مادة الهندسة غدآ الاثنين 22 يناير، وتقدم «الوطن» خلال السطور القادمة المراجعة النهائية لمادة الهندسة، والتي أكد عماد حسن معلم أول الرياضيات إن الامتحان لن يخرج عنها.

مادة الهندسة

ويقول عماد حسن، معلم أول الرياضيات لـ«الوطن» إن مادة الرياضة، تنقسم إلى قسمين الأول الجبر والثاني الهندسة، ولست مؤيدا لمن يقول إن الرياضيات صعبة فهي مادة سلسة لمن يحبها ومن السهل حل اسئلتها في زمن قياسي للطالب المجتهد الذى يضع النجاح نصب عينيه.

المراجعة النهائية

ويضيف حسن، أن المراجعة النهائية لمادة الهندسة تتضمن أهم العناصر التي يجب على طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية التركيز عليها، ولن يخرج عنها الامتحان وأنصح الطلاب بالهدوء وعدم التسرع أثناء حل الامتحان مهما كانت سهولته حيث أن التسرع ينتج عنه أخطاء غير مقصودة، تتسبب في ضياع درجات بدون داعي.

المراجعة النهائية للهندسة: