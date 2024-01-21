بالتزامن مع المنخفض الجوي.. 11 محافظة تتعرض لأمطار غزيرة غدا 

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات، اليوم الأحد، أنّ هناك 11 محافظة تضربها الأمطار غدًا الاثنين، وذلك بالتزامن مع المنخفض الجوي، وموجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

11 محافظة تضربها الأمطار غدًا

وتشمل المحافظات التي تتعرض للأمطار غدًا الاثنين: «البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الغربية، المنوفية، القليوبية، القاهرة».

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وفيما يتعلق بسرعة الرياح في المحافظات، فقد سجلت أقصى سرعة في محافظات السواحل الشمالية الغربية إذ بلغت 44 كيلو متر في الساعة، فيما سجلت محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر 36 كيلو متر في الساعة.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط، فتكون مضطربة يتراوح ارتفاعها من 3 أمتار إلى 4 أمتار، وسرعة الرياح سجلت 60 إلى 70 كيلو متر في الساعة.

موجة الطقس السيئ

وأعلنت المحافظات أمس رفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ خلال الأيام القادمة، إذ شددت الجهات المعنية على عقد غرفة العمليات المركزية في المحافظات وربطها بغرف العمليات الفرعية داخل المدن والمراكز لتلقى شكاوى المواطنين حول الأمطار وسرعة رفعها لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.