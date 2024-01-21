حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية 8 فبراير

أعلن الفنان حمزة نمرة، عن ثاني حفلاته بمصر، بعد نجاح ألبومه الأخير «رايق»، الذي طرحه مؤخرا، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة.

ثاني حفلات حمزة نمرة بمصر

وكتب حمزة نمرة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «أهل إسكندرية، سمعت كلامكم ومبسوط أني هاشوفكم يوم 8 فبراير في حفل إطلاق ألبوم رايق بمكتبة الإسكندرية».

حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا في الشيخ زايد

كما يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفل غنائي 9 فبراير المقبل في الشيخ زايد، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور.

وكان حمزة نمرة، روج للحفلة، عن طريق نشره البوستر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: «باقي أقل من شهر وأشوفكم أخيرا، حفلة الألبوم الأولى في مصر زد بارك الشيخ زايد، 9 فبراير 2024 مستنيكم كلكم».