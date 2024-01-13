رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد 9 فبراير

كتب:

أحمد عبد الرحمن
08:32 م | السبت 13 يناير 2024
حمزة نمرة

حمزة نمرة

يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفلة غنائية 9 فبراير المقبل في الشيخ زايد، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور.

حمزة نمرة يروج لحفلته المقبلة

ونشر حمزة نمرة، بوستر الحفلة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: «باقي أقل من شهر وأشوفكم أخيرا، حفلة الألبوم الأولى في مصر زد بارك الشيخ زايد، 9 فبراير 2024 مستنيكم كلكم».

وستبدأ حفلة حمزة نمرة بـ«زيد بارك» في الثامنة مساء، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي: 

الفئة الأولى بـ 400 جنيه 

الفئة الثانية بـ 610 جنيهات 

الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهات  

 

اقرأ المزيد:

حمزة نمرة يدعم فلسطين بأغنية «حكاية طفل» (فيديو)

حمزة نمرة يحتفل بتصدر أغنية «رياح الحياة» الأكثر استماعا على أنغامي 2023

حمزة نمرة يشكر الجمهور بعد تحقيقه 181 مليون استماع عبر «أنغامي» خلال عام

حمزة نمرة: ألبوم رايق يحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر استماعا على «أنغامي»

حمزة نمرة يهنئ الجمهور بالعام الجديد: «يارب تكون سنة خير علينا كلنا»
بقلم أحمد عبد الرحمن