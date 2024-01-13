حمزة نمرة يحيي حفلا غنائيا بالشيخ زايد 9 فبراير

يستعد الفنان حمزة نمرة لإحياء حفلة غنائية 9 فبراير المقبل في الشيخ زايد، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور.

حمزة نمرة يروج لحفلته المقبلة

ونشر حمزة نمرة، بوستر الحفلة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: «باقي أقل من شهر وأشوفكم أخيرا، حفلة الألبوم الأولى في مصر زد بارك الشيخ زايد، 9 فبراير 2024 مستنيكم كلكم».

وستبدأ حفلة حمزة نمرة بـ«زيد بارك» في الثامنة مساء، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

الفئة الأولى بـ 400 جنيه

الفئة الثانية بـ 610 جنيهات

الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهات