حمزة نمرة: أشتاق للجمهور المصري دائما.. وانتظروا مفاجأة في حفل 9 فبراير

يستعد الفنان حمزة نمرة، لإحياء حفلة غنائية كبيرة، يوم 9 فبراير المقبل، في منطقة الشيخ زايد، ومن المقرر أن يحضر عدد كبير من الجمهور، الذين يبحثون دائمًا عن حفلاته.

حمزة نمرة يتحدث عن حفلته بالشيخ زايد

وقال حمزة نمرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يشتاق لرؤية الجمهور المصري في الحفلات دائما، لأنهم يعطون روحًا مليئة بالحب للحفل، وأنه يحضّر لمفاجأة كبيرة للجمهور، بالإضافة إلى أنه سيغني عددًا من أغاني ألبومه الأخير «رايق».

حمزة نمرة يروج لحفلته بمصر

وكان حمزة نمرة روج لحفلته، عن طريق نشره بوستر الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق: «باقي أقل من شهر وأشوفكم أخيرًا، حفلة الألبوم الأولى في مصر زد بارك الشيخ زايد، 9 فبراير 2024 مستنيكم كلكم».

وتبدأ حفلة حمزة نمرة بـ«زيد بارك» في الثامنة مساء، بينما طرحت الشركة المنظمة، التذاكر للجمهور، وجاءت أسعارها كالتالي:

الفئة الأولى بـ 400 جنيه.

الفئة الثانية بـ 610 جنيهات.

الفئة الثالثة بـ 1010 جنيهات.