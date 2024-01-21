  وزير الرياضة يستقبل رئيس نادي الزهور لبحث خطة التطوير والخدمات المقدمة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، لمتابعة آخر مستجدات العملية الإنشائية بالنادي وكذلك آخر المستجدات في المنظومة الرياضية والشبابية.

وزارة الشباب و الرياضة

تناول اللقاء الخطوات التي يقوم بها نادي الزهور من أجل العمل على توفير مختلف الخدمات الرياضية والشبابية لأعضائه، وكذلك التوسع في الأنشطة الرياضية والفرق المختلفة بالنادي، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة في العديد من الأمور الأخرى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالطفرة الإنشائية والتطويرية التي يشهدها نادي الزهور الرياضى فى عهد مجلس الإدارة الحالي، وتنوع الخدمات الرياضية التي يقدمها للأعضاء، ودوره في إعداد الرياضيين، وتقديم أبطال واعدة للمجتمع بمختلف الألعاب، مشيدًا بأهمية الأندية الرياضية في التنشئة الاجتماعية للفرد وتعليم الرياضة لمختلف الأجيال والحفاظ على المكتسبات الأسرية.

فيما توجه المستشار محمد الدمرداش، رئيس نادي الزهور، بالشكر والتقدير على الدعم الكبير المقدم من وزير الشباب والرياضة والتعاون المثمر في مختلف المجالات والقطاعات بما يخدُم رواد النادي.

وعلى هامش اللقاء، قام المستشار محمد الدمرداش، بتسليم وزير الشباب والرياضة نسخة من الكتب التي سيشارك بها رئيس نادي الزهور في معرض الكتاب بنسخته القادمة.