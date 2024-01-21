بشرى سارة لـ 11 مليون مواطن.. موعد صرف أول منحة استثنائية لأصحاب المعاشات | عاجل

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات، صرف الزيادة أو المنحة الاستثنائية الأولى لهم في 2024، التي من المقرر أن تعلنها الحكومة قريبا، ويستفيد منها أكثر من 11 مليون صاحب معاش، وذلك في حال قررت الحكومة تبكير موعد صرف الزيادة السنوية التي يستحقها أصحاب المعاشات بنسبة 15% بحد أقصى، وفقا لما ينص عليه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019.

زيادة المعاشات 2024

ووفقا لمصادر حكومية مطلعة، فإن أصحاب المعاشات من المقرر أن يستفيدوا من قرار الزيادة السنوية التي يقرها القانون، في صورة منحة استثنائية إذا تم تبكير موعد صرف الزيادة السنوية، وهو الاتجاه الذي تسعى له الحكومة حاليا، مؤكدة أنه في هذه الحالة ستسمى منحة استثنائية بقيمة وعدد الأشهر التي صرفت فيها قبل موعد صرف الزيادة الرسمية، منوهة أن من المتوقع أن تكون المنحة بداية شهر مارس أو أبريل المقبل، مما يعني صرف المنحة الاستثنائية من 3 إلى 4 أشهر قبل الموعد الرسمي لصرف الزيادة السنوية وهو 1 يوليو 2024.

كم تبلغ نسبة الزيادة لأصحاب المعاشات؟

ونوهت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال إصدار القرار الرسمي بصرف زيادة قدرها 15% أول مارس المقبل، وتحديدا قبل حلول شهر رمضان الكريم، ستكون الحكومة منحت زيادة قدرها 60% على المعاش على مدار 4 أشهر قبل موعد الصرف الرسمي، وذلك بسبب تبكير صرف الزيادة 4 أشهر كاملة، أي قبل 1 يوليو 2024، وتكون زيادة الـ60% عبارة عن التالي: إذا بدأ الصرف من مارس:

- زيادة 15% أول مارس.

- زيادة 15% أول أبريل.

- زيادة 15% أول مايو.

- زيادة 15% أول يونيه.

وكشفت المصادر، أن جميع أصحاب المعاشات يستحقون الزيادة السنوية في أول يوليو المقبل أو المنحة الاستثنائية، وفقا لموعد تطبيقها من الحكومة، مشيرة إلى أن هذا التوجه السائد من الحكومة يأتي للتخفيف عن أصحاب المعاشات.