حزب العربي الناصري يشيد بتوجيهات الرئيس بزيادة المعاشات والأجور

أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الناصري بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة المالية، بإعداد وصرف حزم اجتماعية جديدة للمواطنين، تتضمن زيادة في المعاشات والأجور لمختلف العاملين في الدولة، لمساعدتهم في تحمل أعباء الحياة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

زيادة في المعاشات والأجور

وأكّد أبو العلا في بيان له، أنَّ قرارات الرئيس بزيادة حزم الحماية الاجتماعية، بمثابة دعم حقيقي ومباشر للمواطن المصري وهو ما يتوافق مع رؤية الحزب الناصري الداعية لدعم المواطن دائمًا.

قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته

وأوضح رئيس الحزب العربي الناصري أنَّ قرارات الرئيس السيسي وتوجيهاته تؤكّد متابعته الجيدة للشارع المصري وكل ما يدور فيه، بالإضافة إلى ما تعانيه الفئات الأكثر احتياجا من اثار بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية، داعيًا الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.

وأكّد أنَّ هذه الحزمة تأتي لمواجهة الآثار الاقتصادية العالمية وتخفيف حدة الضغوطات على المواطنين، وتصرف زيادة المعاشات والأجور 2024 للفئات الأكثر احتياجا، إذ تشمل الزيادة الجديدة أصحاب معاشات تكافل وكرامة، بهدف تحسين الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، ومتوقع صرف زيادة المعاشات 2024 قبل شهر رمضان المبارك وسيكون ضمن الموازنة الحالية للدولة.