زيادة المعاشات فبراير 2024.. موعد الصرف بالزيادة الجديدة

كشف مصدر حكومي أن في شهر فبراير المقبل 2024 سيتم صرف المعاش دون أي زيادة، لافتا إلى أنه وفقا للقانون الخاص بالمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تكون الزيادة الخاصة بالمعاشات في شهر يوليو 2024 وتكون بنسبة 15%، وذلك في حالة إن لم يصدر أي قرار جديد بشأن الزيادة.

رفع الحد الأقصى للمعاش ليصبح 10080 جنيها

وأشار المصدر، لـ«الوطن»، إلى أنه تم منذ مطلع شهر يناير الجاري رفع قيمة الحد الأدنى للمعاش ليكون 1300 جنيه ورفع الحد الأدنى للاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى للمعاش أيضًا ليصبح 10080 جنيها، فضلًا عن رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه.

مضاعفة المنحة الاستثنائية للمستفيدين من المعاشات

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أقرَّ زيادة استثنائية خلال شهر سبتمبر الماضي 2023، بقيمة 300 جنيه استفاد منها أصحاب المعاشات بدءا من معاش أكتوبر 2023.

الجدول المتوقع لأصحاب المعاشات

وتستعرض «الوطن» الجدول الخاص بالزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، إذا تم إقرار زيادة نسبة 15% لأصحاب المعاشات، وسيصبح المعاش كالتالي:

- من يتقاضى مبلغ 1300 جنيه سيتقاضى 1495 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيه سيتقاضى 1725 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 1600 جنيه سيتقاضى 1840 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيتقاضى 2645 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيتقاضى 2990 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيتقاضى 3335 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيتقاضى 3680 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيتقاضى 4025 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيتقاضى 4370 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيتقاضى 4715 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيتقاضى 5060 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيتقاضى 5405 جنيهات.

- من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيتقاضى 11592 جنيها.