منتدى حواري بساحل سليم يناقش آليات دعم المرأة المعيلة

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي، منتدى حواري حول آليات دعم المرأة المعيلة بساحل سليم، وذلك بحضور المهندس أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وبحضور للسيدات المعيلات وممثلين للتضامن الاجتماعي والقطاع الأهلي والرئدات.

تنمية الأسرة المصرية

جاء هذا اللقاء، في إطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار «أسرتك ثروتك»، وهي الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات متمثلة في قطاع الإعلام الداخلي، بالشراكة مع ديوان عام محافظة أسيوط «إدارة المشاركة المجتمعية بمبادرة حياة كريمة وتنمية القرية» والتضامن الاجتماعي.

التمكين الاقتصادي للمرأة

افتتح اللقاء، المهندس أسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، مؤكدًا على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وخاصة المرأة المعيلة، وهي التي ترعي أبنائها وأفراد أسرتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أنه قد جرى افتتاح مجمع حرفي بساحل سليم لتدريب السيدات على بعض الحرف اليدوية، لتصبح بداية لدعم المرأة المعيلة في إقامة مشروعات صغيرة يتحسن من خلالها مستوى الأسرة وتحسين معيشتها.

مشروعات للمرأة المعيلة

كما أوضحت نفيسة عبد السلام مسؤول المشاركة المجتمعية بديوان عام المحافظة، أن ديوان عام المحافظة وبرعاية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يقوم بتقديم مشروعات للمرأة المعيلة وخاصة من ذوي الإعاقة، الأرامل، محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، بهدف بناء القدرات الخاصة بهذه الشريحة، وتحسين دخل السيدات، ومساعدتهن في الاعتماد على الذات والثقة في النفس وإدارة المشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أنه قد جرى تنفيذ المشروعات بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية، لافتة إلى أن النتائج كانت إيجابية على السيدات المعيلات وأسرهن.

كما تلقت أهم توصيات السيدات المعيلات وأهم طلباتهم واحتياجاتهم الفعلية لتمكينهن على نحو ملموس، والتي كان أهمها توفير فرص تدريب على بعض الحرف التي تشتهر بها بيئة ساحل سليم، وتوفير الدعم وإقامة معارض لتسويق منتجاتهم.

بينما استعرضت أسماء محمد مدير إدارة التضامن الاجتماعي بساحل سليم أهم البرامج المقدمة والتي من شأنها دعم وتمكين المرأة المعيلة، ومنها مشروع المرأة الريفية، مشروع فرصة، عطاء بلا حدود.