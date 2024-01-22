خريطة ورش الأنشطة المجانية بمكتبة مصر العامة ببنها في إجازة نصف العام

أعلنت نهلة مسلم مدير مكتبة مصر العامة ببنها، خريطة ورش الأنشطة المجانية بالمكتب، خلال إجازة نصف العام 2024 لرواد المكتبة من مختلف الأعمار والمراحل، التي تضمن أنشطة تعليمية وترفيهية في مختلف المجالات، في إطار شعار المكتبة «تقديم كل ما هو جديد» من أنشطة؛ لتنمية المهارات والقدرات وتبني المواهب.

خريطة الورش المجانية بمكتبة بنها العامة

أوضحت نهلة مسلم، مدير عام مكتبة مصر العامة ببنها، أنه جرى وضع خريطة لورش الأنشطة والمهارات المختلفة بالمكتبة، خلال إجازة نصف العام، كالتالي:

- الحفر على المرايا الأحد والأربعاء 10 صباحا.

- الوعي الأثري الأحد والأربعاء 11 صباحا.

- اتحضر للأخضر الأحد والأربعاء 12 ظهرا.

- صناعة الشمع الاثنين والخميس 10 صباحا.

- مسرح العرائس الاثنين والخميس 11 صباحا.

- السينما الاثنين والخميس 12 ظهرا.

- ورشة الحلي والإكسسوار الثلاثاء 10 صباحا.

- ورشة رسم الثلاثاء 11 صباحا.

- ورشة كيمياء ترفيهية للأطفال 12 ظهرا.

برنامج الدورات التدريبية بمكتبة مصر العامة

أضافت مدير مكتبة مصر العامة ببنها، أنه جرى برنامج متكامل من الدورات التدريبية وورش العمل المتنوعة، تناسب جميع الأعمار خلال إجازة نصف العام، يتضمن:

- ندوات ومحاضرات عن حياة المصري القديم.

- الأهرامات وأهم الأماكن الأثرية وغيرها.

- ورش يدوية فنيه وترفيهيه باستخدام ورق الفوم والقص واللصق عن الكتابة الهيروغليفية، وورق البردي ووحدات ونماذج فرعونية لأدوات المصري القديم.

- برنامج تنمية مهارات ثقافيه واجتماعية الهدف منها رفع الوعي الثقافي بالأحداث الجارية وتنمية المعارف، ومهارات التواصل الاجتماعي وتتناول القضية الفلسطينية، وحياه كريمة والمواطنة الرقمية، والحماية من مخاطر الإنترنت.

- ورشة الحاسب الآلي.

- ورشة نادي العلوم والتكنولوجيا.

- ورشة تصنيع الشمع.

أشارت مدير مكتبة مصر العامة ببنها، إلى أن أنشطة إجازة نصف العام جميعها مجانا، لأعضاء المكتبة ومتاحة للكبار والصغار طوال العام بالإضافة إلى برنامج شخصية عالم الجديد، والذي من خلاله يتم التعرف على كيفية التفكير العلمي وقانون التركيز وقانون التدقيق والتفكير المتكامل للعالم من عمر 8 سنوات إلى 15 سنة، وبرنامج العصف الذهني للفئة العمرية من عمر 15 سنة إلى 40 سنة ويتناول موضوعات الثقة بالنفس، قوة الاعتقاد، التفكير الإيجابي وتطبيقات علمية، وكذلك اليوم الفلكي الذي يتم خلاله التعرف على المجموعة الشمسية، وحزام الكويكبات والأجرام السماوية مع رصد فلكي لكوكب المشتري، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في تحسين الخط العربي والقرآن الكريم والموسيقى والتفصيل والرسم.

أشارت مدير مكتبة مصر العامة ببنها، إلى أنّ رصيد المكتبة من كتب متنوعة متاحة بقاعتين، الأولى للأطفال والثانية للكبار، تحتويان على أحدث الإصدارات من الكتب باختلاف المؤلفين ودور النشر، وقد روعي في اختيارهم مراعاة أذواق القراء ومطالبهم لترضي الـجميع، موضحة أنّ المكتبة تحرص دائمًا على التزويد بكل ما هو جديد من كتب وعناوين جديدة، ومراجع كالمعاجم ودوائر المعارف والدوريات، بالإضافة إلى خدمة الاستعارة الخارجية لبعض الكتب، من خلال الحصول على العضوية مقابل رسم اشتراك رمزي سنويا.