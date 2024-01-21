أمين الفتوى يوضح حكم الشرع في إرجاع الهدية للخاطب بعد فسخ الخطوبة

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول أنها كانت مخطوبة وخطيبها كان يرسل أموالا لشراء شقة لها، ودفعت منها ثلث المبلغ، والشقة أصبحت مكتوبة باسمها كهدية، وحصل مشاكل والخطوبة فسخت، تريد أن تعرف حكم الشرع؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الشقة هنا أصبحت مملوكة لها قانونا وشرعها، لأنه أهداها لها، فلو أرادت أنت ترجعها عليها أن تدفع له الأموال التي دفعتها».

وتابع: «ليس واجبا عليها أن ترد الشقة، لأنها هدية، ولكن لو هي عاوزه تأخد حاجة تردها، وتأخذ الفلوس اللي هي دفعتها».