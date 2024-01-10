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رسالة غير متوقعة من مؤمن زكريا لهشام جمال وليلى زاهر بعد إعلان الخطوبة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:27 ص | الأربعاء 10 يناير 2024
هشام جمال وليلي زاهر

هشام جمال وليلي زاهر

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي، على تهئنة الفنان والمنتج هشام جمال، والفنانة ليلى زاهر، وذلك بعد إعلانهما خبر خطوبتهم، وإقامة الحفل قريبا.

مؤمن زكريا يهنئ هشام جمال وليلى زاهر

وجاءت أبرز تهنئة من لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، إذ علق على إعلان خطوبة ليلي زاهر وهشام جمال، قائلا: «الف مليون مبروك».

وكان هشام جمال، نشر صور من الحفل، على حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق عليها: «الحمد لله 2024 بتبدأ بخبر سعيد علينا، من أيام قليلة كانت قراية الفاتحة، وإن شاء الله الخطوبة قريبًا، نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق والسعادة والخير».

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