إزالة 8 مبان مخالفة في سوهاج وتحرير محاضر لأصحابها

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج، حملة إزالة مكبرة لمخالفات البناء بدون ترخيص، وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالتصدي لكافة المخالفات.

إزالة 8 حالات مخالفة للبناء في سوهاج

أسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات مخالفة للبناء بدون ترخيص، عبارة عن حوائط بالطوب الأحمر والأسمنت وفك لشدة خشبية، وذلك بمنطقة المشوادي ومنطقة الحوزة ومنطقة أبو عمرة ومنطقة الجزيرة والمشاودة.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم إخطار قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويل من أعترض تنفيذ الإزالة للنيابة العامة، لإتخاذ اللازم ضدهم.

شدد عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج في تصريحات لـ«الوطن»، على استمرار المتابعة والمرور ورصد أي مخالفات بناء بدون ترخيص والتصدي لها في المهد بداخل المركز، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون طبقًا للقانون.