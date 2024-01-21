فريق طبي بـ«سوهاج الجامعي» ينجح في استئصال ورم سرطاني من سيدة يزن 500 جرام

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن فريقا طبيا بمستشفى سوهاج الجامعي القديم استقبل سيدة تبلغ من العمر 55 سنة، وكانت تعاني من ورم سرطاني بالغدة النكافية بزن نصف كيلو جرام تقريباً، وتم استئصاله بنجاح.

وأشار «النعماني» إلى أن المستشفى الجامعي يستقبل آلاف المرضى شهرياً، ويقدم لهم خدمات طبية لائقة، وذلك في إطار حرص إدارة الجامعة على الاهتمام بصحة المواطنين، موجهاً شكره لجميع الأطباء والهيئات التمريضية والعاملين بالمستشفيات الجامعية لجهودهم المضنية في سبيل التخفيف من آلام المرضى.

خدمات مستشفى سوهاج الجامعى

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، الاستمرار في تقديم خدمات طبية متميزة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية المختلفة لكل المترددين علي المستشفي، وتقديم كل التسهيلات لهم والتيسير عليهم في تلقي الخدمات الطبية والعلاجية، وحل أي عقبات قد تواجههم في الحصول على تلك الخدمات.

وأوضح الدكتور كمال الشرقاوي رئيس القسم بمستشفى سوهاج الجامعي انه تم ترقيع العصب الوجهي للمريضة تحت الميكروسكوب الجراحي بتكبير 10 مرات، وعلي خمسة مراحل منها ترقيع عصب الجبهة، وترقيع عصب العين، وترفيع عصب الفم والشفة العليا، وعصب الفم والشفة السفلي، مؤكداً علي أن حالة المريضة جيدة وفي تحسن مستمر.

استقبال مريضة بورم بمستشفى سوهاج الجامعي

وقال الدكتور إسلام عامر أستاذ مساعد جراحات الوجه والفكين وأمراض الرأس والرقبة، أنه تم استقبال سيدة مصرية تدعى «أ . أ» في العقد السادس من عمرها بمستشفى سوهاج الجامعي تعاني من ورم سرطاني موجود في الغدة النكافية، وتم عمل استئصال للغدة النكافية للفصين الخارجي والداخلي، و استئصال الورم كاملاً مع استئصال الغدد اللمفاوية وتشريح الرقبة واستئصال العصب الوجهي وترقيعه عن طريق عصب الرجل، والحالة العامة للمريضة جيدة.

جدير بالذكر ان الفريق الطبي الذي تابع العملية ضم كلاً من الدكتور أحمد جابر رئيس الوحدة، والدكتور إسلام عامر، وأعضاء الفريق الدكتور محمود عبدالغني، والدكتور محمد عبدالعال.