«أوقاف سوهاج» تعقد اختبارات أولية لخطباء المكافأة

عقدت مديرية أوقاف سوهاج، اليوم، اختبارات أولية للمتقدمين من خطباء المكافأة المعتمدين لتحسين المستوى المادي بمحافظة سوهاج بمقر المديرية بمدينة سوهاج.

لجنة اختبار الخطباء بـ«أوقاف سوهاج»

انعقدت اللجنة بحضور الدكتور محمد حسني عبدالرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، وبحضور الشيخ صلاح محمد بريقي مدير إدارة الدعوة بأوقاف سوهاج، والدكتور محمود فتحي أبوالليل، مدير إدارة التحول الرقمي، ونظم المعلومات بأوقاف سوهاج، والشيخ علي محمد علي خليل مسؤول الإرشاد الديني، ومظهر سليمان مسؤول قسم الخطباء بمديرية الأوقاف.

وتقدّم للاختبارات، اليوم، بمقر المديرية 32 خطيبًا، من خطباء المكافأة في المحافظة.

دورة لغة عربية لـ50 إمامًا في سوهاج

كانت أقاف سوهاج عقد في إطار الدور الدعوي والتربوي لوزارة الاوقاف، وحرصها على صقل قدرات الأئمة علميًا ومعرفيًا، دورة اللغة العربية لـ50 من أئمة محافظة سوهاج بكلية الدراسات الإسلامية.