رئيس «مياه سوهاج» يناقش مخرجات الحوكمة والترشيد ويُكرم المتميزين

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والفرع، والمديرين العموم؛ لمناقشة مخرجات لجنة الحوكمة والترشيد وتقييم كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

أهداف مياه سوهاج

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أنّ الاجتماع تناول مقارنة نتائج معدلات أداء الشركة خلال عامي 2022 و2023 ومدى تحقيق الأهداف وفقًا للخطة الاستراتيجية للشركة، إضافة إلى استعراض نسب التحصيل بكل منطقة وخطط متابعة فرق المناوبات، والتي تستهدف متابعة كل محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة.

جاء ذلك لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة، وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل، وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب، وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.

تكريم العاملين بمياه سوهاج

وأوضحت إنجي جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنّه على هامش الاجتماع تم تكريم العاملين الذين حصلوا على مراكز متميزة بتقييم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تكريم العاملين بالإدارة العامة للأمن لحصولهم على المستوى الأول والعاملين بإدارة التكاليف؛ لحصولهم على المركز الثاني والعاملين بالإدارة العامة للتحليل الاقتصادي لحصولهم على المركز الثالث.