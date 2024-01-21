أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم و محافظات القاهرة والجيزة، أن الفترة المقبلة سيتم الكشف عن موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم عبر الصفحات الرسمية والمواقع الخاصة بكل محافظة، موضحة أن الأسبوع الجاري هو نهاية موعد الامتحانات بمختلف المحافظات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير في المدارس بمحافظات الجيزة والقاهرة وغيرها من الأقاليم بصورة هادئة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوهة إلى أن موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم وإتاحتها في المدارس المختلف سيكون عقب إعلانها على المواقع الرسمي بساعات، لافتة إلى أن موعد ظهورها يختلف بين الإدارات وبعضها البعض.

وفي السياق ذاته، يواصل مديرو الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات جولاتهم بمختلف المدارس لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 للشهادة الإعداداية والوقوف على آخر التجيهزات وأعمالها.