رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

كتب:

أحمد أبوضيف
08:39 م | الأحد 21 يناير 2024
امتحانات

امتحانات

أكدت مصادر في وزارة التربية والتعليم و محافظات القاهرة والجيزة، أن الفترة المقبلة سيتم الكشف عن موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم عبر الصفحات الرسمية والمواقع الخاصة بكل محافظة، موضحة أن الأسبوع الجاري هو  نهاية موعد الامتحانات بمختلف المحافظات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرتها وزارة التربية والتعليم.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الامتحانات تسير في المدارس بمحافظات الجيزة والقاهرة وغيرها من الأقاليم بصورة هادئة ومنتظمة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، منوهة إلى أن موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم وإتاحتها في المدارس المختلف سيكون عقب إعلانها على المواقع الرسمي بساعات، لافتة إلى أن موعد ظهورها يختلف بين الإدارات وبعضها البعض.

وفي السياق ذاته، يواصل مديرو الإدارات التعليمية بمختلف المحافظات جولاتهم بمختلف المدارس لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023-2024 للشهادة الإعداداية والوقوف على آخر التجيهزات وأعمالها.

اقرأ المزيد:

وكيل «تعليم الجيزة» يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

جدول الملتقيات الفكرية في مساجد الجيزة والفيوم خلال شهر رمضان

«الأوقاف» تعلن أسماء الأئمة المتميزين في الجيزة لعام 2023.. اعرف التفاصيل

محافظ الجيزة: انتهاء 167 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بمركزي الصف وأطفيح
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.