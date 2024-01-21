محافظ الجيزة: انتهاء 167 مشروعا ضمن «حياة كريمة» بمركزي الصف وأطفيح

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنّ هناك 11 محورًا مروريًا جديدًا، تُنفذ حاليًا بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناقات.

4 مليارات جنيه للخطة الاستثمارية للمحافظة

وأشار خلال لقائه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ، عن دوائر أبو النمرس والعياط والبدرشين والصف وأطفيح، أن ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة، من أعمال تطوير ورفع كفاءة، يأتي في إطار المشروعات التنموية التي تُنفذ على أرض المحافظة، منوهًا إلى أنّ الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية، كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، والمحافظة أنفقت 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها أنّ تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

ووجه محافظ الجيزة، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمحطات رفع الشيخ عتمان وأم خنان، وتنفيذ الوصلات المنزلية، مشددًا على سرعة الانتهاء من إدخال خدمة المياه للمعهد الأزهري في قرية أم خنان.

مشروعات الصرف الصحي بأبو صير

شهد اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذي لمشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها، بنزلة الأشطر ومنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس، وكذا مشروعات الصرف الصحي بأبو صير وسقارة بمركز ومدينة البدرشين، وتولي المحافظة، اهتمامًا بالغًا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا بأن القرى التي جرى الانتهاء من تدعيمها بخدمة الصرف الصحي وتوصيل جميع المرافق بها يتم إدراجها على الفور، ضمن خطط الرصف والتطوير لشوارعها ببلاط الإنترلوك.

وشدد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الطرق، بسرعة فحص الشوارع الجاري تطويرها ببلاط الإنترلوك بمركز ومدينة العياط للتأكد من جودة الخامات المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية.

وأكد محافظ الجيزة، على شركة الكهرباء بضرورة تدعيم مستشفى أبو النمرس بمحول الكهرباء اللازم، للاستفادة من تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، لما لها من أهمية في خدمة قطاع كبير من المواطنين.

الانتهاء من 102 مشروع ضمن «حياة كريمة»

وجه المحافظ، مدير مديرية التموين، بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم، وتأكيد التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات المحددة، مشيرًا إلى أنّ المرحلة الأولى من «حياة كريمة» بمركزي الصف وأطفيح، شهدت الانتهاء من 102 مشروع بقطاع التعليم و43 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة و11 مجمعًا حكوميًا بالقطاع الخدمي، و11 مجمعا زراعيًا متكاملًا بالقطاع الزراعي، و33 مكتب بريد وتجهيزها بالأثاث اللازم، إلى جانب تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف الحضارية ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وحضر الاجتماع، إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير العام المساعد، وبحضور النواب محمد صلاح أبو هميلة، نادر صديق، عصام هلال عفيفي، حسام عاشور، عمرو عكاشة، حازم عويان، عماد الدراجلي، عمرو نبيل حامد، أحمد سعد نويصر، نرمين البدراوي، ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء المراكز والمدن المختصة ومديري المديريات الخدمية.