وكيل «تعليم الجيزة» يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

تابع اليوم، أشرف سلومة وكيل الوزارة، امتحانات نصف العام للعام الدراسي 2023 /2024 للشهادة الإعدادية بتعليم الجيزة، كذلك امتحانات نصف العام للصف الثاني الثانوي.

وبدأ جولته التفقدية بزيارة لجان مدرسة منيل شيحة الإعدادية بنات، التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية، وكان في استقباله سيد عاشور مدير عام الإدارة، ولجنة مدرسة صلاح سالم الرسمية لغات، ومدرسة النهضة الرسمية لغات، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وكان في استقباله الأستاذ عبدالمقصود السعيد مدير عام الإدارة.

امتحانات الصف الثاني الثانوي

وتابع امتحان الصف الثاني الثانوي في مادة اللغة الإنجليزية، فترة أولى، ومادتي الأحياء والفلسفة فترة ثانية، وامتحان مادة الهندسة للصف الثالث الإعدادي.

خلال متابعته، شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وعدم السماح نهائياً بدخول الهاتف المحمول داخل اللجان أو حيازة الشرائح الإلكترونية.

كما أكد ضرورة تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم.

ونبه على ضرورة توافر الإضاءة المناسبة والتهوية، واطمأن من أبنائه الطلاب على سير الامتحانات، وأثنى على النظام والهدوء داخل اللجان.