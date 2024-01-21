جدول الملتقيات الفكرية في مساجد الجيزة والفيوم خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأنشطة التي ستقام في مساجد مصر خلال شهر رمضان المبارك، وذلك فيما يتعلق بمسجدي «خاتم المرسلين» بالجيزة، ومسجد «ناصر الكبير» بالفيوم.

وجاء ذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك من خلال الفعاليات والأنشطة التي ستقام في مساجد مصر.

استعداد المساجد لشهر رمضان

وقال الدكتورالسيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، إن المديرية انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد «خاتم المرسلين» بالعمرانية، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين، ويأتي ذلك بعد نشر ملتقى الفكر «1» بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة ، وملتقى الفكر «2» بمسجد ناصر الكبير بالفيوم ، وذلك كما يلي:

وفيما يتعلق بملتقى الفكر «2» بمسجد "ناصر الكبير" بأوقاف الفيوم خلال شهر رمضان 1445هـــ- 2024م، فقد قال الشيخ محمود الشيمي- مدير مديرية أوقاف الفيوم بأن المديرية قد انتهت من الإعداد لملتقى الفكر الرمضاني الذي يعقد يوميًّا عقب صلاة التراويح بمسجد «ناصر الكبير»، ويحاضر فيه نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وذلك فضلًا عن القراء والمبتهلين ومقدمي ملتقى الفكر من الإعلاميين ، ويأتي ذلك بعد نشر ملتقى الفكر «1» بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة ، وذلك كما يلي :