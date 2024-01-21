«الأوقاف» تعلن أسماء الأئمة المتميزين في الجيزة لعام 2023.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أسماء الأئمة المتميزين والذين يؤدون عملهم بتفانٍ واجتهاد في تصحيح المفاهيم الخاطئة، ونشر الفكر الوسطي المستنير.

تكريم وتشجيع العاملين

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتطوير المستمر لبرامجها الدعوية، والتثقيفية، وإيمانًا منها بأهمية تكريم وتشجيع العاملين بها من أجل تحفيزهم على تطوير قدراتهم وتعزيز التفاني وتحسين وجودة الأداء الدعوي، وجاءت لوحة شرف أئمة أوقاف مديرية أوقاف الجيزة لعام 2023، على النحو التالي:

الاسم والمحافظة والمقومات

1- الشيخ مصطفى محمد عبد النبي فرماوي الجيزة القراءة الحرة ــ الخطيب المثالي ــ رؤية التثقيفية ــ أكاديمية الأوقاف 2023

2- الشيخ يوسف محمد محمد علي عتمان الجيزة القراءة الحرة ــ اعرف قدر نبيك 2023

3- الشيخ إسلام ماهر عبد الجيد شعبان الجيزة بعثة الحج ــ رؤية التثقيفية

4- الشيخ زيدان محمدين زيدان محمد الجيزة دورة قادة فكر2023

5- الشيخ محمود رفاعي كامل زلط الجيزة دورة قادة فكر2023

6- الشيخ محمود عبد الفتاح حامد عبد الرحمن الجيزة دورة قادة فكر2023

7- الشيخ علي السيد كامل عبد العال الجيزة دورة قادة فكر2023

8- الشيخ حسين إبراهيم إمام محمد الجيزة دورة قادة فكر2023

9- الشيخ عبد الرحمن شعبان سلطان عيسى الجيزة دورة قادة فكر2023

10- الشيخ أحمد مصطفى أحمد الحسيني مصطفى الجيزة دورة قادة فكر2023

11- الشيخ عبده أحمد عبده محمود الكومي الجيزة دورة قادة فكر2023

12- الشيخ أحمد عبد المنعم علي حسن الجيزة أكاديمية الأوقاف 2023

13- الشيخ عادل عبد الله السيد سليمان الجيزة النابغة في علم الفرائض

14- الشيخ سيد عبد الخالق عامر عمر الجيزة النابغة في علم الفرائض

15- الشيخ أحمد علي سالم متولي الجيزة النابغة في علم الفرائض

16- الشيخ مصطفى السيد عبد النبي محمود الجيزة الأصوات الذهبية

17- الشيخ هلال خليل عبد الحميد حميدة الجيزة التميز الوظيفي 2023

18- الشيخ محسن السيد محمد السيد الجيزة التميز الوظيفي 2023

19- الشيخ محمود عابدين أحمد أبو الحسن الجيزة التميز الوظيفي 2023

20- الشيخ صلاح عبده صلاح أحمد الجيزة دفعة الشيخ الشعراوي.