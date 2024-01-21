خطوات حجز شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.. يبدأ غدا

يبدأ موقع بنك التعمير والإسكان، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الاثنين، في حجز الشقق السكنية المطروحة ضمن الإسكان المتميز بمنطقة إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة، التي يجري تخصيصها عن طريق أسبقية الحجز.

الوحدات السكنية المطروحة

- يبلغ عدد الوحدات السكنية المطروحة، بمشروع إسكان المستقبل بمدينة أسيوط الجديدة 80 شقة سكنية.

- تبلغ مساحة الوحدات السكنية المطروحة بالإسكان المتميز 63 مترًا، مقسمه إلى نموذجين «بندق- قمر الدين».

- بلغت جدية حجز الوحدات السكنية المطروحة 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 750 جنيهًا رسوم إدارية لا ترد.

كيفية حجز الوحدات السكنية المطروحة

- يتم حجز الوحدات بأسبقية الحجز، من خلال الدخول على موقع بنك التعمير والإسكان، إذ يبدأ الحجز في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

- بعد الدخول على الموقع وتسجيل الدخول، يتم اختيار مشروع شقق الإسكان المتميز بمدينة أسيوط الجديدة.

- وبعدها يتم الضغط على «حجز الآن» واختيار الوحدة السكنية، ومراجعة بيان المتقدم، وللفائز بالوحدة السكنية يدون له في الاستمارة في نهاية الحجز عبارة «فائز».