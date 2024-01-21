ضبط 89 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن تمكن المديرية من ضبط 89 مخالفة تموينية في الأسواق والمخابز، في 3 مراكز.

حملات تموينية مفاجئة على الأسواق

أشار «دايرة» إلى أنّ الحملات في محافظة الدقهلية، جاءت في جمصة، دكرنس، بندر المنصورة، إذ جرى المرور على المخابز، من أجل التأكد من الجودة والنظافة ووصول الدعم للمواطن.

أسفرت الحملات عن تحرير عدة مخالفات في الرقابة على المخابز، والأسواق، وبيانها كالآتي:

10 محاضر عدم وجود سجل. محضر اختراق النظام. 14 محضر تصرف في دقيق بقيمة (168 شيكارة). 10 محاضر عدم مطابقة للمواصفات. 31 محضر نقص وزن مابين 9-19 جراما. 13 محضر عدم إعلان عن الأسعار. 2 محضر سلع منتهية الصلاحية. 1 محضر ذبح خارج السلخانة. 1 محضر تجميع مواد بتروليه مدعمة. 5 محاضر سلع مجهولة المصدر.

وجرى التحفظ على 10 كيلوجرامات لحوم بلدية و79 كيلوجراما من اللحوم المجمدة و1000 لتر سولار.