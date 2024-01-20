حملة تموينية مكبرة بالإسكندرية تضبط مخالفات في المخابز ومحلات بيع السجائر

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصدر تعليمات للأجهزة الرقابية بالمديرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

حملة مركزية مكبرة

وأشار «القلش» إلى أنه بناءً على التعليمات، توجّهت حملة تموينية مركزية مكبرة برئاسة حسن داود، مدير إدارة العامرية ومحمد الشافعي، المفتش بإدارة العجمي إلى المخابز ومحلات بيع السجائر وأسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

- تحرير محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

- تحرير عدد 7 محاضر عدم وجود لوحة بيانات للمخابز.

- تحرير عدد 4 محاضر عدم نظافة أدوات العجين.

- تحرير محضر عدم وجود سجل تفتيش.

- تحرير محضر لأحد محلات بيع السجائر والدخان لحيازة عدد 1000 علبة سجائر مستوردة بدون مستندات دالة على الحيازة مجهولة المصدر، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.