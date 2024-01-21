خبيرة الأبراج عبير فؤاد تحذر تريزيجيه قبل مباراة مصر وكاب فيردي

حقق محمود تريزيجيه نجاحات كبيرة على مدار تاريخه الكروي، ويعتبر من أقوى لاعبي المنتخب، وظهر احترافه في المباراتين السابقتين أمام منتخبي موزمبيق وغانا في منافسات الجولة الثانية والثالثة، الخاصة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تجرى في كوت ديفوار دولة في غرب أفريقيا، ومن المتوقع أن يحالفه الحظ بتحقيق الهدف في المباراة المقبلة شرط عدم تدخل وسيط.

محمود تريزيجيه أحد مواليد برج الميزان، وسينعم بالكثير من الفرص والحظوظ القوية الإيجابية، والتي ستجعله في مكانة أعلى في الوسط الرياضي، ولكن عليه الحذر من شيء مهم، وهو تدخل الآخرين في قرارته، فيجب أن يسمع صوته فقط في اتخاذ أي قرار، وفقًا لحديث عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».: «لازم ياخد قراره بنفسه، دا أهم نقطة هتخليه ينجح ويحقق كل اللي عايزه».

عبير فؤاد: تريزيجيه قادر على تحقيق الهدف

وبحسب عبير فؤاد، فإن قدرة تريزيجيه على تحقيق النجاح خاصة في المبارايات التي تقام حاليًا وحتى البطولات القادمة، تشترط عدم تدخل أي وسيط في اتخاذه للقرار بشكل عام: «هو بردج الميزان، فلازم يركز على هدفه صح وياخد قراره بنفسه، محدش يتدخل فيه، لأن أي وسيط ممكن يبوظ الدنيا، وتحصل نتايج عكسية».

تريزيجيه رياضي ناجح

يعد تريزيجيه أحد اللاعبين، الذين حققوا نجاحات رياضية مهمة، بالإضافة إلى تمتعه بقاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى العالم العربي، ويعتبر من أكثر الرياضيين المحظوظين خلال هذا العام، الذي سيكون نقطة تحول إيجابية في مشواره الكروي، وسيتلقى عروضًا كثيرة تجعله مزدهرًا أكثر مما كان، لذا يجب عليه اقتناص الفرص جيدًا.