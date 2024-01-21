رامي جمال يطرح البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «هي حكاية»

كشف المطرب رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة «هي حكاية».

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «هي حكاية.. قريبا أنا ناويلكم».

أغنية بعده فارق

وطرح منذ أيام رامي جمال، أغنيته الجديدة «بعده فارق» والتي غير اسمها قبل ساعات من طرحها من أنا بفارق إلى بعده فارق.

وكتب جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «وأنا بفارق على قناة يوتيوب توزيع العبقري أحمد إبراهيم ولحن تيام علي وكلمات أدهم معتز، وعد إن شاء الله بأغنية من أهم أغاني مشواري المتواضع».