محافظة سوهاج تلبي مطالب المواطنين بإنشاء سوق حضري بحي الكوثر

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إنشاء السوق الحضري بحي، بمنطقة الأبراج، استجابة لمطالبة المواطنين لتوفير احتياجاتهم، بعدما تقدموا بعدة طلبات بضرورة توفير السلع والخدمات.

معاينة موقع السوق الحضري بحي الكوثر

وعاينت المدير العام للوحدة المحلية بحى الكوثر، فريد سلام الموقع المقترح لإنشاء سوق حضري في منطقة الأبراج، كما جرى رفع المساحات المخصصة لإنشاء المشروع.

إنشاء السوق الحضري بحي الكوثر تيسيرًا على المواطنين

قالت «سلام» إن إنشاء السوق الحضري بمنطقة الأبراج بالحي يأتي دعمًا وتسهيلا على مواطني حي الكوثر وتوفير السلع والوقت والجهد، عبر وسائل المواصلات المختلفة وتسهيلا لقضاء احتياجات المواطنين الحياتية، عوضا عن الذهاب لسوق المحافظة أو مدينة سوهاج.