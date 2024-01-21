«طوارئ مستشفى سوهاج الجامعي الجديد» يستقبل 164 مريضا

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة استقبل حتى الآن 164 مريضا؛ إذ جرى توقيع الكشف الطبي وفحص 26 مريضا بقسمي العظام وجراحة المسالك، و13 مريضا باستقبال الباطنة، فضلاً عن إجراء 16 عملية جراحية، بالإضافة إلى حجز 48 مريضا بالعناية المركزة في أقسام القلب والتخدير والعصبية والصدرية والأطفال، وحجز 15 طفلا بالحضانات، و13 مريضة بعيادة النساء والتوليد، واستقبال الأطفال 33 حالة، وذلك عقب نقل الاستقبال من مقر المستشفى القديم للمقر الجديد، وذلك في إطار الخطة الموسعة التي وضعتها إدارة الجامعة لتحسين الأداء وتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.

تقديم أفضل الخدمات الطبية وتقليل قوائم الانتظار

ووجّه النعماني بضرورة رفع درجة الاستعدادات والتأهب القصوى واستقبال مختلف الحالات المرضية على مدار 24 ساعة سواء حالات الطوارئ أو العلاج السريري أو إجراء العمليات، وذلك في إطار حرص الجامعة على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية وتقليل قوائم الانتظار، إذ يعد استقبال الطوارئ الجديد طفرة طبية داخل المستشفى الجامعي الجديد، وأحد أهم أقسام استقبال على مستوى المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة لوجود إمكانيات طبية وبشرية في جميع التخصصات، وتوفر العبء المادي، إلى جانب امتلاكها أحدث وأدق الأجهزة الطبية التي تقدم خدمة كبيرة للمرضى؛ إذ يتم إسعاف الحالات وإجراء العمليات في أقل وقت ممكن.

تزويد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد من الوحدات

وأضاف الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنه جرى تزويد قسم الاستقبال والطوارئ بعدد من الوحدات لاستقبال هذا العدد الكبير من الحالات المترددة على المستشفى، ودعم وحدات الاستقبال بعدد من الترولي والكراسي المتحركة لسرعة نقل المرضى بين وحدات الأشعة وغرف العمليات لمواجهة الضغط الشديد الموجود على أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، إلى جانب التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوصيل كل الحالات للمستشفى الجامعي الجديد في أي وقت.

وأوضح الدكتور أحمد حامد مدير المستشفى الجديد، أنه جرى توفير شركة للنظافة للقيام بأعمال النظافة الشاملة من أجل تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة وصعيد مصر، وكذلك شركة للأمن لتوفير بيئة ومناخ ملائم للعمل.