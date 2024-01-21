حزب الجيل: الرئيس السيسي وجه رسائل قوية خلال لقائه مع نظيره الصومالي

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أهمية لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الصومالي في القاهرة، اليوم، منوها بأنه يأتي بعد التهديدات الإثيوبية لوحدة أراضي الصومال بعد الاتفاق الذي جرى بين أرض الصومال وإثيوبيا، ورفض مصر له واعتباره تدخلا في شئون الصومال ومساس بوحدة أراضيها.

واعتبر رئيس حزب الجيل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حضور الرئيس الصومالي إلى القاهرة رسالة قوية جدًا لرئيس وزراء إثيوبيا تقول له مصر فيها إن الصومال دولة عربية شقيقة ولها حق التمتع باتفاقية الدفاع العربي المشترك.

لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الصومالي

وأكد، أن تصريحات الرئيس السيسي في مؤتمره الصحفي مع نظيره الصومالي كانت منضبطة مع ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية واتفاقية الدفاع العربى المشترك عندما قال إن مصر ترى أن التعاون والتنمية بين الدول أفضل بكثير من أي شيء آخر، مضيفًا: «رسالتي لإثيوبيا لكي تحصل على تسهيلات من الأشقاء في الصومال وجيبوتي وإريتريا يكون بالمسائل التقليدية المتعارف عليها، والاستفادة من الموانئ وهذا أطر لا يرفضه أحد، ولكن محاولة القفز على أرض من الأراضي لمحاولة السيطرة عليها لن يوافق أحد على ذلك».

رسالة قوية من الرئيس السيسي

وأشار رئيس حزب الجيل، إلى أن تأكيدات الرئيس السيسي إلى أن الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها، رسالة قوية جدا وخاصة بتأكيد الرئيس أن مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو يمس أمنها، مضيفًا: «محدش يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منها التدخل».

وتابع، أن كلمات الرئيس السيسي قمة الانضباط عندما وجّه حديثه للرئيس الصومالي قائلًا: «اطمئن وبفضل الله نحن معكم ونقول للدنيا كلها نتعاون ونتحاور بعيدًا عن أي تهديد أو المساس بالأمن والاستقرار».