حزب التجمع: مصر ثابتة على التزامها التاريخي بقضايا الأمة العربية

قال عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، إن الدولة المصرية ثابتة على التزامها التاريخي بقضايا الأمة العربية، وهو ما أكده مجددًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، بموقفه الداعم للصومال ضد انتهاك إثيوبيا لأراضيه.

لقاء الرئيس السيسي بنظيره الصومالي

وأشاد «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بما أعلنه الرئيس عن عدم السماح بتهديد الصومال، واستعداد مصر للتدخل إذا طُلب منها ذلك، وهو ما يدعم أمن واستقرار البلد الشقيق، ويعزز موقفه في التصدي للاتفاقية بين إثيوبيا وصومالي لاند أمام الجهات الدولية.

ولفت مساعد رئيس حزب التجمع إلى أهمية تأكيد الرئيس استعداد مصر لتسخير قدراتها وإمكانياتها لمساعدة الصومال في بناء كوادره الوطنية وتنفيذ خططه التنموية ودعم استقراره بما يتفق مع مكانة الدولة المصرية في محيطها العربي والإقليمي، ويدعم ثقة الأشقاء في الشقيقة الكبرى.