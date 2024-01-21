«الزراعة»: قنطار القطن يتجاوز حاجز الـ17 ألف جنيه بمزاد في الإسكندرية

قال الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن، إنه تم عقد المزاد التاسع للقطن، اليوم الأحد، في مقر الهئية العامة لتحكيم واختبارات القطن بالإسكندرية من خلال مشاركة 47 شركة تجارة قطن بالإضافة لشركة مصر «الشركة القابضة»، وذلك لبيع كمية 78.691 ألف قنطار من القطن الزهر في محافظات «دمياط – البحيرة – الغربية – المنوفية - كفر الشيخ – الدقهلية – الشرقية – الإسماعيلية – بورسعيد»، لأصناف القطن سوبر جيزه 86 و94 و97 وإكسترا جيزة 96 و92، وكانت الأسعار النهائية جيدة وممتازة كالآتي حسب الصنف:

1- سوبر جيزة 86 «من 13210 إلى 14820 جنيها للقنطار».

2- اكسترا جيزة 92 «14820 جنيا للقنطار».

3- سوبر جيزة 94 «من 13620 إلى 15340 جنيها للقنطار».

4- سوبر جيزة 97 «من 12410 إلى 13500 جنيها للقنطار».

5- اكسترا جيزة 96 «من 16620 إلى 17270 جنيها للقنطار».

وكان نصيب شركة مصر «الشركة القابضة» 36 رسالة بإجمالي كمية 15 ألف قنطار قطن زهر بنسبة نحو 20%، وبهذا تبلغ الكمية الإجمالية التي تم تداولها حتى الآن نحو 770.000 ألف قنطار لجميع الأصناف على مستوى الجمهورية.

وقال «عمارة» إن منظومة تداول القطن تم البدء فيها هذا الموسم 2023 بتاريخ 1 سبتمبر في محافظات الوجه القبلي لـ27 مركز تجميع والوجه البحري بتاريخ 1 أكتوبر بعدد 225 مركز تجميع، مشددا على سرعة التوجه وتوريد الأقطان إلى مراكز التجميع الخاصة بمنظومة التسويق، وذلك قبل نهاية مواعيد التوريد في 28 فبراير 2024 كما هو مقرر، حيث أنه لن يتم قبول لوطات او رسائل بعد هذا التاريخ، سواء داخل المنظومة في مراكز التجميع أو خارجها أو داخل المحالج، بناء علي تعلميات وقرارات اللجنة التنفيذية والتي تتولى متابعة تنفيذ المنظومة الجديدة للتداول لهذا الموسم 2023-2024، وذلك حتي يمكن المزايدة عليها والحصول على سعر جيد لها.

وتابع أن منظومة تجارة وتداول الاقطان تقوم على ضمان حصول المزارعين على إجمالي عائد البيع وتحقيق ارباح مجزية لهم تنعكس على التوسع في مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة، كما أكد علي الدور الهام لمنظومة تداول أقطان الزهر في توفير مواد خام ومدخلات إنتاج ذات جودة مرتفعة، تلبى احتياجات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة الوطنية، وبما يسهم في الوفاء باحتياجات السوق المحلية، والعالمية.