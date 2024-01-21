إقبال كبير على توريد القطن بمراكز التجميع في الشرقية.. فرحة بين المزارعين

كشف أحمد عبد اللطيف البلتاجي، مسؤول الوزن بمنظومة القطن بمركز تجميع ديرب نجم بمحافظة الشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تجميع 6150 جوال قطن على مستوى المحافظة لفرزهم قبل انطلاق مزاد القطن بمقر هيئة التحكيم بسموحة.

تجميع أكثر من 7 آلاف قنطار قطن بالشرقية

وأضاف مسؤول الوزن بمنظومة القطن بالشرقية، إنه تم تجميع 6133 كيس قطن صنف «جيزة 94» طويل التيلة على مستوى محافظة الشرقية بزنة 7508 قناطير قطن، مشيرا إلى إقبال كبير من المزارعين على توريد القطن لمراكز التجميع بعد ارتفاع سعر قنطار القطن ما يعود بالفرحة على المزارعين وتشجيع لهم عل توريد القطن.

ارتفاع سعر قنطار القطن جيزة 94 بالشرقية

وذكر «البلتاجي»، أن هناك ارتفاعا في سعر قنطار قطن جيزة 94 في آخر مزاد، وهو ما دفع المزارعون لتوريد القطن لمجمعات التوريد البالغ أعدادها 25 مركزا على مستوى المحافظة، مشيرا إلى تراوح سعر قنطار القطن «جيزة 94» في آخر مزاد ما بين 12400 جنيها حتى 12860 جنيها، معلقا: «نتوقع زيادة في أسعار قنطار القطن وهذا يعود بفرحة على المزارعين ويدفعهم إلى توريده».