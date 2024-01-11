سعر قنطار القطن «جيزة 94» بالشرقية.. فرحة بين المزارعين

ارتفع سعر قنطار القطن صنف «جيزة 94» بالشرقية، حسب آخر مزاد علني تم انعقاده من قبل منظومة القطن، وسجل أعلى سعر قنطار القطن «جيزة 94» 12680 جنيها، بفارق 1380 جنيها لصالح المزارعين، وجرى بيع 4416 كيسا بما يقدر بحوالي 5300 قنطار من مراكز تجميع الشرقية.

تستعرض «الوطن» سعر قنطار القطن «جيزة 94» بالشرقية، خلال سطور التقرير التالية بعد فرحة المزارعين، بسبب ارتفاع أسعار بيع القطن.

ارتفاع سعر قنطار القطن جيزة 94 بالشرقية

أوضح أحمد عبد اللطيف البلتاجي، مسؤول الوزن بمنظومة القطن بمركز تجميع ديرب نجم بالشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر قنطار القطن، بآخر مزاد للتداول على القطن سجل ارتفاعا مقارنة بأسعار المزادات السابقة بفارق 1380 جنيها للقنطار، مشيرا إلى أن سعر قنطار القطن «جيزة 94» يتراوح ما بين من 12400 حتى 12860 جنيها، لافتا إلى تفاوت السعر بسبب تفاوت جودة القطن ومعامل التصافي عند الفرز.

وأضاف أحمد عبد اللطيف، أن ارتفاع سعر قنطار القطن «جيزة 94»، سبب فرحة بين المزارعين، بسبب ارتفاع سعر قنطار القطن 94.

وأعربت هالة فؤاد، ربة منزل، عن فرحتها ببيع قنطار القطن بسعر 12500 جنيه، معلقة: «الحمد لله بعت محصول القطن بسعر عالي وهجوز بنتي بعد بيع المحصول».

ارتفاع سعر قنطار القطن بالشرقية

وأشار أحمد عبد اللطيف البلتاجي، إلى أن الشرقية تضم 25 مركزا لتجميع القطن، ويتم تجميع القطن قبل انعقاد المزاد لفرزه وتصنيفه حسب جودته وإعطائه درجة، وهذا ما يتم قبل كل مزاد لإخبار المنظومة بالكميات المجمعة من القطن.

موعد انتهاء مزادات القطن

وأكد أنه تم مد عمل منظومة القطن لعقد المزادات للتداول على المحصول حتى 28 فبراير المقبل، لافتًا إلى أن كل عام كان الانتهاء من المنظومة في تاريخ 15 يناير، مشيرًا إلى أن المنظومة قررت عدم قبول الأقطان القديمة في العام القادم، ويتم خصم 10% في حال توريد القطن القديم خلال الأيام الجارية.