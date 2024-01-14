سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ.. «جيزة 96» يرتفع 300 جنيه

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا في كفر الشيخ، إن سعر قنطار القطن اليوم سجل ارتفاعا ممتازا يصب في مصلحة المزارعين، وذلك خلال المزادات العلنية في شتي ربوع كفر الشيخ.

سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ ارتفع 300 جنيه

وأوضح الدكتور أبو زيد، في تصريحات لـ«للوطن»، أن سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، جاءت أسعاره كالتالي:

- سجل سعر قنطار القطن صنف جيزة 94، 13 ألفا و850 جنيها، بارتفاع 110 جنيهات لكل قنطار.

- سجل سعر قنطار القطن صنف جيزة 96، في محافظة كفر الشيخ، 14 ألفا و300 جنيه، بارتفاع 300 جنيه للقنطار.

مزادات القطن في محافظات الوجه البحري

وأشار المصدر، إلى أن مزادات الوجه البحري لبيع وشراء قنطار القطن سوف تستمر في محافظات، «كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، دمياط»، على مدار شهرين أو ثلاثة، وذلك حتى يتثنى بيع كميات القطن الكبيرة لدي جموع المزارعين وشون القطن، بمحافظات الوجه البحري.