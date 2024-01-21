وصل 17 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار القطن يدفع المزارعين للتوريد وتحقيق أرباح كبيرة

أقبل المزارعون في محافظات مصر على توريد القطن بكافة أصنافه جيزة 94، 96، 92، 86 لمراكز التجميع الموزعة في كل محافظة، وذلك بعد ارتفاع سعر قنطار القطن لصالح المزارع، وسجل أعلى سعر للقنطار حوالي أكثر من 17 ألف جنيه.

ارتفاع أسعار القطن لكافة الأصناف

وقال أحمد «البلتاجي» مسؤول بمنظومة القطن في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ أسعار القطن لكافة الأصناف سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في المزاد قبل الأخير، رقم 6 ما دفع المزارعون لتوريد القطن لمراكز التجميع، أملا في بيع المحصول بأعلى سعر وتحقيق عائد مادي مُرضي لهم.

وأضاف قائلا: «وبالفعل تم توريد كميات كبيرة قبل مزاد التداول على القطن الأخير رقم 7 الذي تم انعقاده في سموحة بالإسكندرية»، مشيرًا إلى أن ما توقعه المزارعون وما انتظروه من تحقيق أرباح قد تحقق بالفعل، إذ قفز سعر القنطار مسجلا أعلى سعر؛ ليسجل قطن جيزة 96 حوالي 17200 جنيه، في محافظة كفر الشيخ.

وأكد ارتفاع نسبة توريد القطن في معظم المحافظات، بعد زيادة سعر قنطار القطن لكافة الأصناف، موضحا أنه ارتفعت كميات توريد القطن إلى المجمعات في كافة المحافظات، كما أن الكميات الموردة بواقع الزيادة عن المزاد قبل الأخير، كالتالي:

الزيادة الكلية الإجمالية للكميات الموردة من القطن 1633 زنة 2228 قنطار في المزاد الأخير.

سعر قنطار القطن بالمحافظات

وتراوح سعر قنطار القطن بالمحافظات، وهو داع للسرور والغبطة للمزارعين، إذ سجل سعر القنطار زيادة ملحوظة كالتالي: