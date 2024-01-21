المراجعة النهائية في الحاسب الآلي للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية لأداء امتحان مادة الحاسب الآلي «باللغة العربية» غدًا الاثنين.

وتقدم «الوطن» المراجعة النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية، ويقدمها خميس الشيشيني معلم أول الحاسب الآلي، حتى يستطيع الطلاب المراجعة والتركيز في امتحان الحاسب الآلي باللغة العربية.

مادة نجاح ورسوب

ويقول خميس الشيشيني، معلم أول الحاسب الآلي بتعليم الإسكندرية لـ«الوطن» إن مادة الحاسب الآلي من المواد الدراسية الممتعة للطلاب، إذ أصبح الحاسب الآلي عنصر هام في حياة الجميع، وهي مادة لا تضاف إلى المجموع، ولكنها مادة نجاح ورسوب، ناصحًا الطلاب بالتركيز جيدًا وعدم الاستهتار بأي مادة دراسية، لأن التفوق يحتاج كامل التركيز.

مراجعة ليلة الامتحان

وأضاف «الشيشيني»، أنّ مادة الحاسب الآلي مدة امتحانها ساعة ونصف، ومدارس اللغات تؤديها باللغة الإنجليزية والمدارس الحكومية تؤديها باللغة العربية.

ونقدم لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية مراجعة ليلة الامتحان باللغة العربية لمراجعتها والتركيز فيها، والمراجعة عبارة عن ثلاث ورقات فقط لن يخرج عنهم الامتحان.