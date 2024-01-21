أستاذ عقاقير يكشف تفاصيل إنتاج دوائين مصريين لعلاج أمراض الذكورة وكورونا

كشف الدكتور عبد الناصر سنجاب، أستاذ العقاقير، وعميد كلية الصيدلة ونائب رئيس جامعة عين شمس الأسبق، تفاصيل إنتاج دوائين مصريين جديدين أحدهما حاصل على براءة ألمانية دولية وذلك لعلاج أمراض الذكورة لدى الرجال، والآخر لرفع المناعة وعلاج الفيروسات التنفسية ومنها فيروس كورونا وهو مستخلص من مستحضرات طبيعية.

وقال «سنجاب»: «البداية جاءت من خلال الوزير خلال اجتماعه مع العلماء المدرجين بقائمة جامعة ستنافورد استمع لشرح الدكتور مينا عن المنتج الدوائي وبالفعل تم التواصل وعرض المنتج على إحدى الشركات المتخصصة في الأدوية».

أدوية علاج أمراض الذكورة

وأوضح «سنجاب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العلاجين سيتم تسجيلهما في هيئة الدواء المصرية، لافتًا إلى أن الأدوية المنتجة هي منتجات طبيعية ولا تحتاج لتجارب إكلينيكية ولا تدخل فيها مركبات كميائية، لافتا إلى أن الأبحاث العلمية جرى تسجيلها في إحدى المجالات العلمية البحثية في مجلة «Pharmacological research» الدولية.

وأضاف «سنجاب»، أن الدواء الخاص بأمراض الذكورة يستنتج من المستخلصات الطببيعية ويتم تحويله في صورة چِل تحت مسمى «بلازميد جيل»، الحاصل أيضًا على موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودي للاستعمال الموضعي الآمن لتداوله داخل مصر.