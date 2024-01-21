ضبط 439 بطاقة تموينية و5 أطنان سكر مدعم في حملات تموينية بأسيوط

شنت مديرية تموين أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع العميد أحمد شكري، رئيس مباحث التموين، حملات تموينية أسفرت عن ضبط 439 بطاقة تموينية وشخص قام بالتصرف في 5 أطنان سكر مدعم.

ضبط مخالفات تموينية بأسيوط

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين في محافطة أسيوط، إنّ الحملات أسفرت عن ضبط المخالفات الآتية في مركز ديروط «عدد 439 بطاقة تموين ذكية، داخل أحد المخابز، تم تجميعها بقصد الاستيلاء على الدعم، ضبط 275 علبه سجائر، لامتناع أحد التجار عن البيع، وبقصد بيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتحرير 10 تقارير إثبات حالة للمخابز، لإنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات الخبز والعجن».

وفي مركز ساحل سليم، جرى ضبط إحدى السيارات محملة بكميه 1250 كيلو جراما، من الألبان مخلوطة بمادة كاوية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وقام أحد الأشخاص بتجميعها بقصد استخدامها في صناعة الجبنة الموزريلا، وفي مركز أبنوب جرى ضبط أحد الأشخاص، لقيامه بالتصرف فى كمية 5 أطنان من سكر المبادرة بدون وجه حق.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة وجار العرض على النيابة العامة.