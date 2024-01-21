الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024.. 12 مناسبة

يترقب المئات من المواطنين بمختلف المحافظات والمنضمين للقطاع الحكومي أو الخاص عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024، خاصة مع قرب موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، والتي من المقرر أن تكون الخميس للمقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية وفقا لتقرير صادر عن وزارة القوى العاملة عن الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024 لكل العاملين في القطاع الحكومي والخاص:

** ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

** الأربعاء 10 أبريل وحتى الجمعة 12 أبريل عيد الفطر المبارك

** الخميس 25 إبريل عيد تحرير سيناء

**الأربعاء 1 مايو عيد العمال.

** الاثنين 6 مايو عيد شم النسيم.

** الأحد 16 يونيو وقفة عيد الأضحى.

** الاثنين 17 يونيو وحتى الخميس 20 يونيو عيد الأضحى المبارك.

** الأحد 30 يونيو ثورة 30 يونيو.

** الاثنين 8 يوليورأس السنة الهجرية.

** الثلاثاء الموافق 23 يوليوثورة 23 يوليو.

** الاثنين الموافق 16 سبتمبر المولد النبوي الشريف.

** الأحد 6 أكتوبر ذكرى حرب أكتوبر.