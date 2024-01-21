تكثف مديريات التربية والتعليم من أعمال التصحيح، تمهيدًا للإعلان رسميا نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في جميع مدارس المحافظات، إذ انتهت الامتحانات يوم 15 يناير، فيما تُجرى أعمال التصحيح والرصد والمراجعة على قدمٍ وساق تمهيدًا لإعلان النتيجة سواء من خلال بوابة التعليم الأساسي، أو مواقع مديريات التربية والتعليم أو داخل المدارس بمختلف الأقاليم.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في جميع مدارس المحافظات، رسميا ورابط وخطوات الحصول عليها، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

مجموع الصف الأول الإعدادي من كام؟

ويبلغ مجموع الصف الأول الإعدادي 2024 في الترمين 280 درجة مقسمين على 140 درجة لكل ترم، تقسم على 40 درجة للغة العربية، و30 درجة للغة الأجنبية الأولى، و30 درجة للرياضيات، و20 للدراسات الاجتماعية، و20 للعلوم، وذلك وفقًا لما أعلنت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

ما هي مواد الصف الأول الإعدادي؟

وتنقسم مواد الصف الأول الإعدادي إلى مواد تضاف للمجموع، ومواد لا تضاف للمجموع، بينما تشمل الدراسة في المجمل مواد اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والعلوم، والدراسات، والتربية الفنية، والحاسب الآلي، والتربية الدينية.

هل يضاف الحاسب الآلي للمجموع للصف الأول الإعدادي؟

ووفقًا لمديريات التربية والتعليم، حول نتيجة الصف الأول الإعدادي، فإنّه لا يضاف الحاسب الآلي للمجموع للصف الأول الإعدادي، وكذلك مادتي التربية الفنية، والتربية الدينية.

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس

وكشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في بيان لها، إنّه من المقرر إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس، من خلال البوابة الإلكترونية «اضغط هنا» وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع.

إدخال الرقم القومي للطالب.

إدخال المرحلة الدراسية «الإعدادية».

إدخال العام الدراسي « 2023/2024».

إدخال الصف الدراسي «الصف الأول الإعدادي».

إدخال الفصل الدراسي «الفصل الدراسي الأول».

الضغط على «عرض النتيجة».

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 عبر بوابة مديرية التربية والتعليم في كل محافظة، فضلًا عن بوابة التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى الصفحات الرسمية للمدارس، وداخل كل مدرسة على حدة.