موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالشرقية.. اعرف التفاصيل

يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الأول بالشرقية، ويمكنهم الحصول عليها باستخدام الاسم ورقم الجلوس من خلال استخدام رابط للاستعلام عن النتيجة خاص بمديرية التربية والتعليم لمعرفة درجاتهم.

تستعرض بوابة الوطن، موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالشرقية، والذي يمكنهم الحصول عليه بالاسم ورقم الجلوس خلال سطور التقرير التالية للحصول على نتيجة الترم الأول للصف الأول الإعدادي.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالشرقية

قال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إن تصحيح أوراق الامتحانات لطلاب الصف الأول الإعدادي على وشك الانتهاء، مشيرا إلى الإعلان عن موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول بالشرقية 2024 قبل بدء الترم الثاني من العام الدراسي، وفور الانتهاء من أعمال التصحيح داخل الكنترول.

وأشار المصدر، إلى إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مشيرا إلى رابط خاص بمديرية التربية والتعليم يتم توضيحه عبر الصفحة الرسمية للمديرية بالشرقية يمكن للطلاب استخدامه والحصول على نتيجة الصف الأول الاعدادي بالشرقية.

وأوضح، أنه يمكن للطلاب الاستعلام عن موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالشرقية من خلال المدرسة التي يدرس بها الطالب، كما يمكنه الحصول على النتيجة فور الإعلان عنها كالتالي:

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024:

- استخدام الرابط الموضح على صفحة مديرية التربية والتعليم بالشرقية.

- اختيار بوابة التعليم الأساسي.

- اختيار خانة الصف الأول الإعدادي ثم تسجيل الاسم ورقم الجلوس.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

- الاستعلام وبالتالي تظهر نتيجة الصف الأول الإعدادي.