أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح، موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في محافظة مطروح، وذلك لتتاح أمام جميع أولياء الأمور والطلبة، للحصول عليها بكل سهولة، من خلال بيانات كل طالب.

تجهيز نتيجة الصف الأول الإعدادي في محافظة مطروح

وحول موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في محافظة مطروح، قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إنه جار حاليًا الانتهاء من جميع أعمال تصحيح أوراق الإجابات للطلبة والطالبات في المدارس، على مستوى جميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة في إدارات السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام والبنجر، بالإضافة إلى إدارة سيوة التعليمية، وتجهيزها تمهيدًا لإعلانها.

موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي بمحافظة مطروح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن من موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في محافظة مطروح يوم 28 يناير الجاري، بعد اعتمادها من شؤون الامتحانات والإدارة التعليمية والمديرية، وتتاح من خلال الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم على «فيسبوك»، لسهولة الحصول على النتيجة، وكذلك في جميع المدارس الإعدادي، كما سيتم إتاحة شهادات ورقية للطلبة في المدارس ليتسلمها جميع الطلاب، لتتاح جميع الخدمات اللازمة للحصول علي النتيجة.