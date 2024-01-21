يتطلع الكثير من الطلاب إلى معرفة موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 بالمحافظات، والتي سيتم إتاحتها في المدارس، عقب اعتمادها في الإدارات التعليمية والديوان العام لكل محافظة.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في المحافظات

أشارت مديريات التربية والتعليم، في مختلف المحافظات، إلى أنّ موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 في المحافظات، بداية من يوم 1 فبراير بعد الانتهاء من اعتمادها.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي بالمحافظات

وتابعت أنّه يجري الإعلان عن النتيجة على مدار الأسبوع الأول من شهر فبراير، في مختلف المحافظات، ويتم إتاحتها في المدارس بالاسم والرقم القومي، قبل نشرها إلكترونيًا.

مراحل ما قبل ظهور النتيجة في المحافظات

وأضافت المديريات التعليمية، أنّه يجري في الوقت الحالي تصحيح المواد، تمهيدًا لمراجعة النتيجة واعتمادها من وكيل وزارة التربية والتعليم، لتوزيعها على مختلف المدارس.