قرار مهم من الحكومة بشأن نظام تكليف الصيادلة.. يطبق بداية من العام المقبل

أعلنت وزارة الصحة عن قرار جديد بخصوص تكليف الصيادلة، موضحة أن هناك نظاما جديدا جرى وضعه لتكليف الصيادلة سيتم تطبيقه اعتبارا من العام المقبل.

وكشفت الوزارة خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن النظام الجديد يعتمد على احتياجات الوزارة والتوزيع الجغرافي.

وتابعت «الصحة»، أنه يجرى حاليا تقييم حالات زراعة قوقعة الأذن، مع العمل على توفير قطع الغيار اللازمة لهذه الحالات، وكذلك تقييم ملف مرضى الهيموفيليا والعمل على مواجهة كافة الصعوبات التي تواجه هؤلاء المرضى في تلقي الخدمات العلاجية.

وأوضحت الوزارة أن هناك عددا من المشروعات تم إنجازها، وعرضت الوزارة الدور الذي قدمته مصر في الأحداث الحالية التي تشهدها المنطقة في قطاع غزة، وشملت عمل لجنة لإدارة الأزمة ووضع خطة لتقديم الدعم الصحي للمصابين بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني عن طريق رصد حوالي 37 مستشفى لتقديم الخدمة الصحية لهم، وكذا عمل دراسة جغرافية قطاع غزة مستشفيات الإخلاء ووضع خطة طب وقائي وتوفير سيارات الإسعاف.